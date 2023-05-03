كيف تسعى مصر لتهيئة المناخ الاستثماري.. كاتب صحفي يوضح

قال صبري عبد الحفيظ، الكاتب الصحفي، إنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في عام 2014 والدولة تسير في اتجاهات متعددة على رأسها مكافحة الإرهاب والاستقرار الأمني والسياسي وذلك في سبيل جذب الاستثمار، متابعًا أن الاستثمار لن يأتي في دولة أو منطقة تعاني من اضطرابات أمنية؛ لذلك عملت الدولة المصرية على تهيئة المناخ الاستثماري على مستويات عدة.



جهود الدولة المصرية في تهيئة المناخ الاستثماري



وأضاف “عبد الحفيظ” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني، اليوم الأربعاء، أن مصر على المستوى التشريعي قامت بإصدار مجموعة من التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الأجنبية والداخلية، أما على المستوى التنفيذي قدمت مصر العديد من التسهيلات في إجرءات الاستثمار .





وتابع أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بدور هام جدًا في التنسيق بين الوزارات المختلفة، بجانب وحدة الربط الإلكتروني لتسهيل الإجراءات لتوضيح المهام وإبراز الفرص الاستثمارية في مصر، وكل ذلك يأتي بجانب الدبلوماسية الرئاسية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي من لقاءات مع شركات خارجية وأجنبية لجذب المزيد من الاستثمارات.