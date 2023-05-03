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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد وقف إطلاق النار

قطاع غزة يعيش حالة
قطاع غزة يعيش حالة هدوء بعد وقف إطلاق النار

يعيش قطاع غزة، اليوم الأربعاء، حالة من الهدوء بعد وقف إطلاق النار المتبادل الذي بدأ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.

وتم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وأممية، بدون أي شروط أو قيود من قبل الطرفين سوى العودة للهدوء.

 

وأكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حركته أبلغت "جميع الوسطاء الذين تدخلوا على ضرورة تسليم جثمان الشهيد خضر عدنان لعائلته".

وتعرضت عدة مواقع وأهداف تتبع للمقاومة لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وادعى جيش الاحتلال أنه قصف مخازن أسلحة وصواريخ ومواقع إنتاج لها، إلى جانب أنفاق أرضية، وأهداف للقوات البحرية لحركة حماس، مدعيًا أن هذه الغارات الموسعة هدفها الإضرار بالقدرات العسكرية للحركة.

فيما واصلت المقاومة حتى الدقائق الأخيرة إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع، متسببةً بالعديد من الأضرار، فيما أصيب نحو 14 مستوطنًا بكدمات وحالات هلع خلال محاولتهم الوصول للملاجئ، وأصيب 3 عمال أجانب من آسيا بجروح فعلية ما بين المتوسطة والطفيفة بفعل سقوط صاروخ على موقع بناء في سديروت.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عودة الحياة إلى طبيعتها في مستوطنات الغلاف.

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