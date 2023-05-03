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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الوطن" العمانية تؤكد أهمية الوصول لحلٍّ يُنهي الأزمة السورية من الجذور

صدى البلد

   أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية الوصول إلى حلٍّ يُنهي الأزمة السورية من الجذور، ويحافظ على وحدة وسلامة الدولة السوريَّة، ويُعيدها إلى ما تستحقُّه من مكانة عربيَّة وإقليميَّة وعالميَّة.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "خطوة جيدة لحل الأزمة السورية"- أن القضيَّة السوريَّة تمثل أهمِّية كبرى على صعيد الأمن والاستقرار العربي والعالمي، حيث تُعدُّ الأزمة التي تشهدها الدولة السوريَّة للعام الثاني عشر على التوالي واحدة من أكثر الأزمات تعقيدًا وتُلقي بظلالها على العالم أجمع وليس المنطقة العربية فحسب؛ نظرًا لِما تُمثِّله سوريا من ثقل إقليميٍّ ودوليٍّ في المقام الأوَّل، بالإضافة لتعدُّد أطراف المعادلة التي صنعت الصراع ما بَيْنَ أطراف خارجيَّة وإقليميَّة.
وأشارت إلى أن أحكام التاريخ والجغرافيا تؤكِّد أنَّ سوريا كانت ولا تزال مفتاح عودة الهدوء في المنطقة، والبوَّابة الرئيسة للاستقرار المفتقد، ولعلَّ تلك الرؤية هي ما دفعت وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن إلى مناقشة الأوضاع مع نظيرهم السوري في العاصمة الأردنيَّة عمَّان؛ وذلك لوضع خريطة طريق لإنهاء الأزمة في سوريا، حيث دعا الأردن سوريا إلى الاشتراك مع الدوَل العربيَّة لمناقشة العديد من القضايا ذات الإطار المحلِّي والبُعد الدوليِّ، وخرج الاجتماع ببيانٍ أوضح أنَّ المحادثات تستهدف الوصول إلى حلِّ الأزمة السوريَّة.

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