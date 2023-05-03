الجيش الإسرائيلي يعلن عودة الحياة الطبيعية إلى حالتها في الجبهة الداخلية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن عودة الحياة الطبيعية إلى حالتها في الجبهة الداخلية.

وعادت الحياة إلى قطاع غزة، بشكل طبيعي، بعد وقف إطلاق النار المتبادل الذي بدأ عند الساعة الرابعة من فجر اليوم الأربعاء.

وجرى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصرية وقطرية وأممية، بدون أي شروط أو قيود من قبل الطرفين سوى العودة للهدوء.

وتسببت الغارات الإسرائيلية المكثفة على أهداف للمقاومة بأضرار في منازل المواطنين، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة 5 بجروح متفاوتة.

وتعرضت عدة مواقع وأهداف تتبع للمقاومة لقصف عنيف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه قصف مخازن أسلحة وصواريخ ومواقع إنتاج لها، إلى جانب أنفاق أرضية، وأهداف للقوات البحرية لحركة حماس، مدعيًا أن هذه الغارات الموسعة هدفها الإضرار بالقدرات العسكرية للحركة.

فيما واصلت المقاومة حتى الدقائق الأخيرة إطلاق الصواريخ تجاه مستوطنات غلاف القطاع، متسببةً بالعديد من الأضرار، فيما أصيب نحو 14 مستوطنًا بكدمات وحالات هلع خلال محاولتهم الوصول للملاجئ، وأصيب 3 عمال أجانب من آسيا بجروح فعلية ما بين المتوسطة والطفيفة بفعل سقوط صاروخ على موقع بناء في سديروت.