نيابة ملوي تحقق في حادث انقلاب ميكروباص بطريق تونا الجبل

بدأت نيابة مركز ملوي جنوب المنيا بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، التحقيق في واقعة انقلاب ميكروباص بالطريق المؤدي لقرية تونا الجبل، والذي أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم 7 أطفال.



وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بانقلاب السيارة رقم 1534 ميكروباص بالطريق المؤدي إلي قرية تونا الجبل في غرب مركز ملوي بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخص بينهم أطفال وهم: إيمان. م. ل 28 عاما ومينا. ع 41 عاما ونجله ديفيد 8 أعوام واستيفن. ش. س 8 أعوام ومينا. ن. س 4 أعوام ودينا. ن. ر 6 أعوام ومارتن. س. ر 26 عاما ومصطفي. م. ع 58 عاما وأنجي. م. م 6 أعوام وسندي. ش. س 3 أعوام وكفين. ش. ش 4 أعوام وسارة. ا. ي 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز ملوي.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور، وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.