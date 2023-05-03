انفجار مستودع للنفط في كروبيفنيتسكي الأوكرانية

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة كيروفوهراد الأوكرانية أندري رايكوفيتش اليوم الأربعاء انفجار مستودع نفط في كروبيفنيتسكي جراء مهاجمة ثلاث طائرات بدون طيار من طراز شاهد المنطقة الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن رايكوفيتش قوله "إنه خلال الليلة الماضية، هاجمت ثلاث طائرات مسيرة معادية مستودعا للنفط في مدينة كروبيفنيتسكي بمنطقة كيروفوهراد".

وأضاف "جميع الخدمات استجابت على الفور للهجوم، وبدأ القضاء على آثار هجوم الروس، بينما المعلومات المتعلقة بالضرر الناجم لم يتم التحقق منها بعد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.