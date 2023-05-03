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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فويست البين مصر تستعد لاستلام ورش العباسية للسكك الحديدية في خطوة لتوطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية

صدى البلد


قام  الفريق مهندس  كامل الوزير-  وزير النقل يرافقه رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية وخبراء من فويست البين النمساوية  بزيارته تفقدية لورش العباسية المتخصصة في إنتاج مفاتيح السكك  الحديدية تمهيدا لبدء استلام فويست البين مصر الورشة والبدء في انتاج المفاتيح .

حيث تفقد الوزير ومرافقوه اقسام الورشة المختلفة وتم مشاهدة كافة مراحل الإنتاج بالورشة والمعدات الموجودة وحيث ستقوم شركة فويست ألبين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية برفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بالورشة لتحويله لخط انتاج حديث مدعم باحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول الى متوسط انتاج 300 مفتاح سنوياً طبقاً للمواصفات العالمية بالإضافة الى انشاء خط جديد حديث مزود باحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لانتاج مفاتيح شبكة القطار الكهربائي السريع وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت اشراف خبراء من الشركة النمساوية .

أكد الوزير خلال جولته التفقدية على  ضرورة مراعاة الجودة العالية في كافة مراحل التصنيع والتدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل الي أعلي نسبه من التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة وذلك كإحدى الخطوات الهامة في مجال توطين صناعة النقل في مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية

مضيفا ان هذا التعاون مع فويست البين مصر لتكنولوجيا تحويلات السكك الحديدية ممثل  فويست البين النمساوية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسة بالتطوير والتحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية وفقا لاحدث النظم العالمية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص الدولي والمصري في كافة المشروعات و توطين صناعة إنتاج تفريعات السكك الحديدية بمصر ونقل الخبرة للعاملين المصريين لإنتاج المفاتيح بالجودة والكفاءة العالية بالإضافة الى الحد من الشراء بالعملة الصعبة والإعتماد على الجنيه المصري بالاضافة الى  تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي من المفاتيح خاصة مع زيادة حجم الطلب عليها بالتوازي مع التوسع في المشروعات التي تنفذها وزارة النقل سواء لتحديث ال 10 الاف كيلومتر سكة حديد الحالية وازدواج وتطوير نظم الإشارات لعدد كبير من خطوط الهيئة الحالية  او لشبكة القطارات الكهربائية السريعة أولمشروعات مترو الانفاق الجاري تنفيذها والانطلاق  لتصدير تلك المنتجات الى الدول الافريقية والشرق أوسطية من فائض الإنتاج

لافتا الى أن هذه الشراكة هي  نموذج ناجح للتعاون مع مشغلين قطاع خاص دوليين ضمن خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل عدد من ورش وقطاعات السكك الحديدية وصولاً لتقديم خدمة متميزة للجمهور والارتقاء بهذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل الملايين من الركاب سنويا والحفاظ على ممتلكات واصول المرفق وتعظيم موارده .


جدير بالذكر أن شركة فويست ألبين النمساوية هي أحد أكبر الشركات على مستوى العالم في انتاج مفاتيح السكك الحديدية بكافة أنواعها ( ديزل – كهربائي ) حيث يصل إجمالي حجم الأعمال السنوية للشركة إلى 15 مليار يورو وتحتوى على 66 فرع على مستوى العالم و عدد 50 ألف موظف .

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