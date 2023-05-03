أسرار الشيفات.. طريقة وضع الشاي فى هذه الأطعمة

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الشاي، ولكن تجهل بعض ربات البيوت أن مكون الشاي يتم وضعه فى هذه الأطعمة أثناء طهيها.

لذلك نقدم لكم من خلال «صدى البلد» أطعمة يمكن استخدام الشاي في طهيها، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي.



طريقة عمل بسكويت الشاي



المقادير لعمل بسكويت الشاي

- كوبان دقيق.

- نصف كوب زيت.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب عصير برتقال.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

- باكو بيكنج باودر.

- مقدار من الشاي، فيعتبر الشاي مكملًا مثاليًا للمأكولات الحلوة والزبدة من كعكة الغريبة والسكر، بدلًا من الفانيليا التقليدية.

خطوات عمل بسكويت الشاي

- اخلطي السكر مع الزيت ثم أضيفي عصير البرتقال والفانيليا وحبات الشاي.

- يخلط الدقيق مع البيكنج بودر ثم يضاف الخليط لخليط الزيت والسكر وتقلب العجين.

- تفرد العجينة بالنشابة بعد أن ترتاح 10 دقائق وتقطع لمربعات وتشكل وجهها بالشوكة.

- ترص البسكوت في صينية مدهونة بالزيت وإدخاله الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج ثم يقدم.

طريقة عمل بسكويت الشاي السادة



المكونات

- كوبان دقيق.

- رشة ملح.

- نصف كوب زيت.

- نصف كوب سكر.

- نصف كوب لبن.

- نصف كوب شاي.

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

- ملعقة صغيرة فانيليا.

خطوات عمل بسكويت الشاي السادة

- اخلطي الدقيق والسكر والفانيليا والبيكنج بودر والملح والزيت واللبن.

- قلبي الخليط حتى الحصول على عجينة.

- افردي العجينة بالنشابة وتقطع مربعات وترص فى صينيه.

- ضعي فى الفرن حتى تمام النضج ويقدم.

طريقة عمل الأرز بالشاي

المقادير

- 4 أكواب أرز بسمتي.

- 5 أكياس من الشاي.

- صدور دجاج.

- 3 ملاعق طعام قرفة.

- 3 حبات قرنفل.

- فلفل أسود.

- ربع ملعقة شاي فلفل أسود ناعم.

- نصف ملعقة صغيرة بهارات.

- نصف ليمونة.

- ملح.

- زيت للطبخ.

- علبة مشروم.

- حبات بصل بحجم متوسط تقطع شرائح.

طريقة التحضير

- انقعي الأرز في الشاي البارد لمدة 4 ساعات.

- قطعي الدجاج بشكل مكعبات.

- اقدحي الزيت بالقدر وأضيفي إليه مكعبات الدجاج.

- شوحي جميع المكونات جيدًا، واغمريها بكمية من الماء ليغلي.

- صفى الأرز من الشاي المنقوع، وأضيفيه للخلطة، واتركي على نار هادئة حتى ينضج.

طهي اللحم

- إذا كنتِ تواجهين مشكلة ومجهود فى سلق اللحم الكبير فى السن ولا تستطعين تسويته سريعا، عليكِ بوضع القليل من الملح عليها، وتنقع بكيس شاي، قبل وضعها على النار، إذ إن الشاي يحتوي على مكون يجعل اللحم طريًا ولينًا الطهي يساعد على طهيها بسهولة.