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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عاشور: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للآراء والأفكار

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال رامي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني تدل على حرصه للاستماع للأراء والأفكار، متابعًا أن انطلاق الحوار الوطني يأتي في توقيت غاية في الخطورة بالنسبة لمصر، وذلك لما يحدث من أزمات نتيجة الصدمات الخارجية والتي لها تبعات اقتصادية وأمنية.
 

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وأضاف “عاشور” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم الإعلامية هند النعساني والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني ، نجح في مد الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية 1 يناير 2024، مضيفًا أن العامل الاقتصادي والسياسي أبرز النقاط التي سيناقشها الحوار الوطني.
 

وتابع أنه بالنسبة للوضع الأمني والسياسي؛ فمصر لها موقف مُشرف للغاية مع ملف اللاجئين، معقبًا: “احنا الدولة الوحيدة اللي مقفلتش بابا في وجه لاجئ”. مؤكدًا أن مصر لاتغلق بابها لمن كانوا أبنائها، حيث كان مصر وسوريا جمهورية واحدة ومصر والسودان أيضًا؛ ولكن هذا من الناحية العلمية يمثل تحدي على مصر ويجب التعامل معه بناءًا على مقترحات ودراسات.
 

الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي ضياء رشوان توك شو صدى البلد

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