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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كتاب مفتوح.. أول تعليق من بيراميدز على مواجهة الأهلي في السوبر

صدى البلد

قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز ، أن موضوع مباراة السوبر جاء فجأة لأننا كنا نلعب في جنوب أفريقيا وتأخرنا لمدة ١٠ ساعات واستمرينا يوم ونصف هناك قبل العودة إلى القاهرة مما يجعل هناك حالة إجهاد بجانب وجود حالة حزن بسبب الخروج الأفريقي.

وأكد مدرب بيراميدز في تصريحات تليفزيونية،  تم تكليفنا بضرورة خوض مباراة السوبر المصري وسنقوم بكل ما نستطع، وقد تكون هذه المباراة هي تعويض عن الخروج الأفريقي وسنحاول استغلالها.

وتابع ، الأهلي بالنسبة لنا كتاب مفتوح وخضنا مباراة في نهائي كأس مصر قريبًا ودائمًا ما تكون مبارياتنا تحمل ندية كبيرة.

واختتم مدرب بيراميدز تصريحاته ،لدينا ٣ إصابات فقط حتى الآن وهم عبد الله السعيد وأسامة جلال بجانب شريف إكرامي، هناك لاعبين عائدين من الإصابة ولكن سيتم تجهيزهم وسيبقون معنا.

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