الدقهلية تحصد المركز الثالث على الجمهورية بمسابقة أخصائى خدمات

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أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، عن نتيجة مسابقة تقيم اخصائي أجتماعى مثالى على مستوى الجمهورية، وأخصائي مثالى خدمات فردية للمرحلة الإعدادية ومسابقة مناهضة التدخين والمخدرات .

وأعلن ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن حصد الدقهلية المركز الثالث جمهورى بمسابقة أخصائى خدمات فردية بالمرحلة الإعدادية، والمركز الخامس جمهورى بمسابقة مناهضة التدخين والمخدرات ، حيث أسفرت المسابقة عن فوز خالد فؤاد شريف أخصائى اجتماعى بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية ، وفوز الطالبة شيرى أيمن محروس والطالب محمد زياد محمد ناجى بمدرسة بلقاس الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقدم شعبان بالتهنئة لهم معربا عن سعادته بهذا الفوز المتميز ، ويتقدم بالشكر لمدير عام الخدمات حازم الألفي ومديرة الانشطة الدكتورة جميلة على ولتوجيه عام التربية الاجتماعية، و عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفائزة

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