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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الدقهلية تحصد المركز الثالث على الجمهورية بمسابقة أخصائى خدمات

احدى الفائزات
احدى الفائزات

أعلنت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم، عن نتيجة مسابقة تقيم اخصائي أجتماعى مثالى على مستوى الجمهورية، وأخصائي مثالى خدمات فردية للمرحلة الإعدادية ومسابقة مناهضة التدخين والمخدرات .

وأعلن  ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن حصد الدقهلية  المركز الثالث جمهورى بمسابقة أخصائى خدمات فردية بالمرحلة الإعدادية، والمركز الخامس جمهورى بمسابقة مناهضة التدخين والمخدرات ، حيث أسفرت المسابقة عن فوز  خالد فؤاد شريف أخصائى  اجتماعى بمدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية ، وفوز الطالبة شيرى أيمن محروس والطالب محمد زياد محمد ناجى بمدرسة بلقاس الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية.

وقدم شعبان بالتهنئة لهم معربا عن سعادته بهذا الفوز المتميز ، ويتقدم بالشكر لمدير عام الخدمات حازم الألفي  ومديرة الانشطة الدكتورة جميلة على ولتوجيه عام التربية الاجتماعية، و عبد الغنى الغازى موجه عام التربية الاجتماعية ومديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس الفائزة

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إدارة غرب المنصورة التعليمية الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية المرحلة الاعدادية توجيه عام التربية الاجتماعية للأنشطة الطلابية وكيل وزارة التربية والتعليم

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