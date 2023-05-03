إلهام شاهين: مبادرة "هنعيشها صح" جاءت لتصحيح المفاهيم الأسرية

قالت الدكتورة إلهام شاهين الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية؛ إن اشرافها في مجال الواعظات جعلها تخوض في المشاكل المجتمعية من خلال لجان الفتوى ومراكز لم الشمل والمشاكل اليومية التي تعرض عليهم من الجمهور والأسرة المصرية.

أضافت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية؛ أنها وجدت أن كل المشاكل التي تتعرض لها الاسرة المصرية ترجع لسبب خلط في بعض المفاهيم او جهل بالواجبات المقدسة للأسرة او ضعف في أداء الواجبات التي يجب ان نقوم بها.

أوضحت الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية؛ أن ما هو حق لي هو واجب على الآخر؛ مشيرة الى ان اذا كل شخص علم ما له من حقوق وما عليه من واجبات فسنجد أن كل منا أدى ما عليه وحصل على ماله بكل راحة؛ وهذا يؤدي إلى حصول الأشخاص على حقوقهم بدون ان يحرموا منها او يطلبوها بغض النظر عن محاسبة القانون وهذا هو الهدف من مبادرة هنعيشها صح.