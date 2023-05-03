دياب اللوح يستقبل وزير النقل الفلسطيني بمقر السفارة في القاهرة

استقبل سفير دولة فلسطين بالقاهرة دياب اللوح يوم الثلاثاء، وزير النقل والمواصلات الفلسطيني عاصم سالم في مقر السفارة.

ورحب السفير دياب اللوح بالوزير سالم، وتناقشا حول آليات نقل وسفر حجاج المحافظات الجنوبية في موسم الحج المقبل ، وحرص كافة الأطراف على تيسير إجراءات نقل الحجاج الفلسطينيين ، وتذليل العقبات في طريق السفر والعودة حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

من جهته ثمن الوزير الفلسطيني ، هذا اللقاء الذي يصب في صالح تدعيم التشاور الدائم وتعزيز العمل وآليات التعاون بين السفارة والوزارة ونظيراتها المصرية المختصة في الملفات ذات الصلة .

وحضر الاجتماع المستشار أول القنصل الفلسطيني د. نداء البرغوثي، والمستشار الثقافي الفلسطيني ناجي الناجي ، ومدير مكتب وزير النقل المواصلات الفلسطيني بلال الأزعر .