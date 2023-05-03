درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأربعاء 3 مايو

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” تقرير فيديو، يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.
بيان درجات الحرارة:
العظمى الصغرى
القاهرة 31 18
العاصمة الإدارية 31 18
6 أكتوبر 32 17
الإسكندرية 30 18
العلمين الجديدة 29 18
السلوم 31 19
دمياط 22 17
بور سعيد 23 17
المنصورة 31 18
الإسماعيلية 31 17
السويس 31 18
شرم الشيخ 33 21
العريش 24 16
رفح 25 16
طابا 29 18
سانت كاترين 25 9
الغردقة 31 20
الفيوم 34 17
بني سويف 34 17
أسيوط 35 18
الأقصر 36 19
أسوان 37 20
شلاتين 31 20
حلايب 28 20
الوادي الجديد 35 19