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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش السوداني: تحرير اللواء أحمد عبد الرحيم من أسر قوات الدعم المتمردة

اللواء أحمد عبدالرحيم
اللواء أحمد عبدالرحيم

تمكن اللواء في الجيش السوداني، أحمد عبدالرحيم شكرت الله، اليوم الأربعاء، من تحرير نفسه من أسر قوات الدعم السريع المتمردة في معسكر طيبة، وفقا لما ذكره الجيش السوداني.

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان "اللواء أحمد عبدالرحيم شكرت الله يحرر نفسه اليوم من أسر المتمردين في معسكر طيبة أثناء هروبهم بسبب قصفه بالقوات الجوية".

وانطلقت صباح اليوم الأربعاء جلسات الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه ـ حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم ـ "إن اجتماع اللجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصا منها على إعادة الأمن والاستقرار بها".
وجدد طه مناشدته بوقف إطلاق النار الدائم في السودان واللجوء إلى الحوار، صونا لأمن وسلامة الشعب السوداني والدولة السودانية ومقدراتها واستئناف العملية السياسية.
يأتي هذا الاجتماع الطارئ عقب ساعات من تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في جمهورية السودان إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة.

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