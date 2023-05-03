أزمة فيلم كليوباترا.. خبير أثري يطرح 3 حلول لمواجهة تزييف الحضارة المصرية

طرح مجدي شاكر، الخبير الأثري حلًا للرد على الفيلم الوثائقي الذي أطلقته منصة “نتفليكس” عن الملكة كليوباترا، قائلًا إنه يجب جمع كافة الآثار التي تخص الملكة، ومن ثم عمل معرض أو قاعة في المتحف المصري الكبير، ويتم إطلاق دعوة لكافة الناس حتى يشاهدوا آثار الملكة كليوباترا.





وأضاف “شاكر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم الإعلامية داليا أيمن، اليوم الأربعاء، أنه يتمنى استخدام القوى الناعمة في هذا الأمر أيضًا من خلال استخدام الشخصيات المؤثرة عالميًا مثل محمد صلاح والدكتور مجدي يعقوب، كما ناشد كتاب السيناريو والدراما بعمل فيلمًا تاريخيًا كل سنة.



وعن الجدل الذي أثاره الفيلم الوثائقي كليوباترا، والذي أطلقته منصة “نتفليكس” مؤخرًا، قال إن المصري لا يهتم بعملية اللون، والدليل على ذلك أن الملكة تي كانت سمراء اللون والملكة نفرتيتي؛ ولكن مايحدث أنهم يريدون “تسويد التاريخ”.

