رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني فى هذا التوقيت شديد الأهمية

تحدث هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن أهمية الحوار الوطني فى بناء الجمهورية الجديدة، قائلا: إن الحوار الوطني فى هذا التوقيت شديد الأهمية والإستراتيجية، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة وبنائها يكون لها ملامح وتتضح مع الوقت شيئا فشيئا.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أننا بدأنا فى بنية تحتية قوية جدا تمهد بشكل يليق فى الجمهورية المصرية الجديدة، موضحا أنه كان هناك تحديات كبيرة جدا كانت تواجهها المصرية وكانت تشكل أرق مثل: العشوائيات، ولكن حدثت تطورات كبيرة جدا على كل الأصعدة الأن.

وتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أنه تتويجا لكل هذا كانت البلاد تحتاج طريقا لإدارة الحوار بين الشعب المصري، يمثل رقي حضاري بشكل دولة أطراف المجمتع بها يتبادلون الأراء بها عبر ألية حضارية ديموقراطية حقيقية، وهذا أتي بالحوار الوطني.