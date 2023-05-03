صحف السعودية: وزيرا خارجية مصر وأمريكا يناقشان وقف إطلاق النار في السودان.. وتعرُّض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة لاقتحام مسلح.. واجتماع عربي لنزع فتيل الأزمة

صحف السعودية:

هدوء في غزة بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية

وزير الاقتصاد السعودي: سنمضي في تنويع الاقتصاد.. ولن نتردد uن الاستثمار في السياحة

روسيا تعلن اعتقال مخرّبين خطّطوا لشنّ هجمات في القرم

-زيلينسكي: واشنطن لم تخطرني بالتسريبات الاستخباراتية-الجيش الأوكراني يُسقط مسيّرات إيرانية الصنع أطلقتها روسيا على كييف

تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المتفرقة التي تناولت الشأن السوداني والأوكراني، وما يجري في غزة، علاوة على موضوعات أخرى.

ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط»، إن وزارة الخارجية الأميركية، قالت إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، ونظيره المصري سامح شكري، ناقشا تمديد وتوسيع وقف إطلاق النار في السودان خلال اتصال هاتفي جرى بينهما أمس.

,rhg المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، أن «الوزيرين اتفقا على مواصلة المشاورات الوثيقة بين الولايات المتحدة ومصر فيما يتعلق بالجهود الجارية لتحقيق وقف دائم للأعمال القتالية في السودان».

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال لقاء دفع الله الحاج علي، مبعوث الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، في القاهرة أمس، على «أهمية التزام جميع الأطراف بتثبيت الهدنة وعدم خرقها».

وفي غزة، سادَ هدوء حذِر قطاع غزة، صباح اليوم الأربعاء، بعد ليلة من القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، على أثر وفاة المعتقل خضر عدنان، أمس، مُضرباً عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أفادت، فجر اليوم، بأنه جرى التوصل لاتفاق على وقف إطلاق النار بين فصائل فلسطينية والجانب الإسرائيلي، وأنه دخل حيز التنفيذ.

وقالت وكالة «معاً» للأنباء إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة «مشروط بالتزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم قصف أي مواقع أو أهداف في القطاع». وأضافت أن توقيت وقف إطلاق النار «متبادل ومتزامن».

كما نقلت عن وسائل إعلام إسرائيلية أن وقف إطلاق النار جرى بوساطة مصرية.

كانت طائرات حربية إسرائيلية قد شنّت سلسلة كبيرة من الغارات الجوية على قطاع غزة، الذي ردّت فصائل فلسطينية مسلَّحة بإطلاق قذائف صاروخية منه على جنوب إسرائيل.

واستهدفت غارات إسرائيل مواقع تدريب، تابعة للفصائل المسلَّحة، وأراضي زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط دويّ انفجارات شديدة بشكل متتالٍ.

وذكرت الصحيفة، أعلن الجيش الأوكراني إسقاط طائرات مسيّرة أطلقتها روسيا على كييف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

ونقلت صحيفة «كييف إندبندنت» عن منشور للإدارة العسكرية لكييف على «تلغرام»، أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت «جميع المسيّرات إيرانية الصنع التي أطلقتها روسيا على العاصمة ليلاً».

وكانت الإدارة العسكرية قد أفادت في وقت سابق بأنه تم تفعيل الدفاع الجوي في العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء).

وحثت الإدارة السكان على البقاء في الملاجئ بسبب تهديد يتعلق بهجمات.

وقالت صحيفة الرياض، عقدت أمس، أعمال الدورة غير العادية المستأنفة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان، التي شارك فيها نائب مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية المستشار فهد بن خالد الخمعلي.

وأوضح المستشار الخمعلي في كلمة له خلال الاجتماع: «إن المملكة العربية السعودية تجدد دعوتها لسرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب مصلحة الشعب السوداني للحفاظ على مكتسباته ومقدراته والعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف إلى الوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق».

وأضاف: «المملكة تؤكد أهمية الالتزام بالهدنة القائمة وحماية المدنيين والبعثات الدبلوماسية وتوفير الممرات الآمنة للعاملين في المجال الإنساني، وضرورة العمل على تيسير وتأمين عمليات الإجلاء للمدنيين».

وناقشت الدورة تطورات الوضع في السودان، والتشاور والتنسيق بين الدول العربية بشأن سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى السودان في أسرع وقت.

ويذكر أن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين عقد دورته غير عادية في أبريل الماضي، وأبقى دورته في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع في السودان.

وأوردت صحيفة الرياض، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة واشنطن بوست إن الحكومة الأمريكية لم تبلغه بنشر المعلومات الاستخباراتية ذات الأصداء المدوية على الإنترنت.

وأضاف في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء: "لم أتلق معلومات من البيت الأبيض أو البنتاجون مسبقاً، ولم تكن لدينا تلك المعلومات، أنا شخصياً لم أفعل وإنها بالتأكيد قصة سيئة".

وتم تداول مجموعة من وثائق البنتاجون السرية على الإنترنت لأسابيع بعد نشرها في مجموعة دردشة على تطبيق "ديسكورد".

وتحتوي الوثائق على معلومات، من بين أمور أخرى، عن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى تفاصيل حول عمليات التجسس الأمريكية المزعومة ضد الشركاء.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية أول من تحدث عن التسريب في أوائل أبريل.

وقال زيلينسكي إن التسريب "غير مربح" لكييف، وأضاف: "هذا ليس مفيدا لسمعة البيت الأبيض، وأعتقد أنه ليس مفيداً لسمعة الولايات المتحدة".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه قد أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي "إف إسي بي" الأربعاء أنّه فكّك شبكة أوكرانية خطّطت لتنفيذ أعمال "إرهابية وتخريبية" في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة تزايداً في وتيرة الهجمات والعمليات التخريبية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفدرالي قوله إنّه "أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كانت تخطّط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم".

قالت صحيفة عكاظ، أعلنت وزارة الخارجية السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم (الأربعاء)، تعرُّض مبنى الملحقية الثقافية في السودان صباح الثلاثاء لاقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية.

واستنكرت السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

وجددت المملكة دعوتها إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

أوردت عكاظ، كشف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودية فيصل الإبراهيم، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه السعودية هو تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وبين خلال حديثه أمس الأول (الإثنين)، في المؤتمر العالمي لمعهد مليكن في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا قائلاً: «إن المملكة تهدف إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% من مستوياته الحالية في الأربعينيات، وتطوير قطاعات مثل التصنيع المتقدم الذي سيساعدنا على القفز بعيداً عن النفط»، وفقاً لما نقلته «بلومبيرج».

وأضاف: «لن نتردد من الاستثمار في السياحة والقطاعات المرتبطة بها، فهذه قطاعات لم تكن موجودة في الماضي، ونحن نحاول اللحاق بالركب».

وبين أن السعودية لديها نظام بيئي كبير جداً لرأس المال الاستثماري ويواصل نموه، ولا يزال هناك طريق طويل، وتأتي الدفعة للتوسع بعيداً عن النفط وسط إجراءات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي والعمال.