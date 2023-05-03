الحكومة: لا صحة لصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم من مايو

استعرضت مقدمة برنامج 8 الصبح المذاع على قناة دي ان سي الفضائية، أهم الأخبار المحلية وكان أهمها؛ نفي الأخبار التي تم تداولها برفع سعر رغيف الخبز الدعم، موضحة أن هذه الأخبار كاذبة وإشاعات مغرضة.

كما أكدت وزارة التموين والتجاره الداخليه ان لا صحة لخبر لزيادة اسعار رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين؛ مؤكدة انه ما زال بسعره خمس قروش فقط دون اي زيادات وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن على ان تتحمل الدوله فارق التكلفة الانتاجيه.

وأشارت إلى أن الوزارة تطلق حملات رقابة دورية ، على جميع المخابز لضمان مطابقة الخبز المدعم لكافة المعايير الخاصة بالجودة وتطبق جميع العقوبات والغرامات المقررة على المخالفين.