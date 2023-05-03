عناصر مهمة .. تعرف على غيابات بيراميدز أمام الأهلي فى السوبر المصري

تطير فى السادسة مساء اليوم الأربعاء ، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الأهلى فى بطولة السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، بأبو ظبى فى دولة الامارات.

ويشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة فى البطولة بسبب أزمة وعقوبة اللاعب محمود عبد المنعم كهربا، وقبول لجنة الاستئناف باتحاد الكرة المذكرة المقدمة من الأهلى ، بايقاف تنفيذ عقوبة كهربا الصادرة من لجنة الانضباط 12 مباراة ، لحين الفصل فى الدعوى المقامة من الأهلى فى محكمة القضاء الادارى فى شرعية تشكيل لجنة الانضباط ، وهو ما اثار أزمة كبرى انتهت بمشاركة نادى بيراميدز بدلا من نادي الزمالك أمام الأهلى فى بطولة السوبر التى ستقام غدا فى أبو ظبى بدولة الإمارات .

ويفتقد بيراميدز فى مباراة السوبر المصري 3 لاعبين من العناصر الأساسية فى تشكيل الفريق حيث يغيب عن بيراميدز كل من عبد الله السعيد وأسامة جلال بسب الإصابة ، بالاضافة الى شريف اكرامى بسبب أزمة المنشطات .

من جانبه قال قال محمود فتح الله مدرب بيراميدز ، أن موضوع مباراة السوبر جاء فجأة لأننا كنا نلعب في جنوب أفريقيا وتأخرنا لمدة ١٠ ساعات واستمرينا يوم ونصف هناك قبل العودة إلى القاهرة مما يجعل هناك حالة إجهاد بجانب وجود حالة حزن بسبب الخروج الأفريقي.

وأكد مدرب بيراميدز في تصريحات تليفزيونية، تم تكليفنا بضرورة خوض مباراة السوبر المصري وسنقوم بكل ما نستطع، وقد تكون هذه المباراة هي تعويض عن الخروج الأفريقي وسنحاول استغلالها.