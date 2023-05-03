وزير الكهرباء يستقبل سفير نيودلهي والرئيس التنفيذي لشركة L&T الهندية

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أجيت جوبيتيه سفير الهند بالقاهرة و S.N.Subrahmanyan الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة L&T الهندية والوفد المرافق لهما ، وذلك لبحث ودعم سبل وتعزيز التعاون.

وأشاد الدكتور شاكر بالعلاقات السياسية المتميزة بين البلدين مرحباً بالتعاون مع الشركات الهندية موضحاً أنها شريك موثوق به ولها خبرات كبيرة في كافة مشروعات الكهرباء.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر وايضا في مجال التدريب.

وإستعرض الدكتور شاكر الإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى تحقيقها مؤكداً على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة وخفض إنبعاثات الكربون وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات .

أكد الوزير على إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،

كما اشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة.

كما اشار الى انه تم اتخاذه من العديد من الإجراءات الهامة للإستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعاته، وأصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ،

واشار الوزير الي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير حيث تم التوقيع علي 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات اطارية تم توقيعها مع كبري الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأكد شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال

كما اكد شاكر على اهتمام القطاع بتوطين صناعة المستلزمات الخاصة بالطاقات المتجددة والهيدروجين الاخضر .

ومن جانبه اكد أجيت جوبيتيه سفير الهند بالقاهرة على حرص بلاده على زيادة حجم التعاون مع الشركات الهندية وزيادة الاستثمار على ارض مصر ، مؤكداً ان بمصر فرص واعدة للاستثمار فى مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مشيراً الى إهتمام الجهات العالمية للإتجاه فى الإستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول إلى قارة أفريقيا .

وأشاد S.N.Subrahmanyan الرئيس التنفيذى والمدير العام لشركة L&T الهندية بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات وخاصة الطاقة المتجددة

واكد على رغبة شركته فى زيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، واشار ان للشركة خبرات كبيرة فى كافة مجالات الكهرباء سواء كانت المتجددة او التقليدية.

ورحب شاكر بزيادة حجم التعاون مع الشركات الهندية مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس حرص الوزارة علي تعزيز سبل التعاون بين مصر وكافة دول العالم خلال الفترة القادمة والاستفادة من خبراتهم المتطورة في كافة مجالات الكهرباء وخاصة مجال الطاقات المتجددة.

وتأتى هذه الإجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كافة المجالات، وجذب وتشجيع الإستثمار على أرض مصر وخاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء .