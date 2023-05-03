عماد سليمان يحتفل بزفاف ابنه بحضور مجلس الأهلي ونجوم الكرة

احتفل عماد سليمان، المدير الفنى السابق للنادى الإسماعيلى، بزفاف نجله محمد على روان المصري، بحضور نجوم كرة القدم المصرية، وعدد من مسئولى الرياضة، يتقدمهم مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشهد الحفل تواجد زملاء ونجوم كرة القدم المصرية الذين زاملوا عماد سليمان فى الملاعب.

وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلى على التواجد وتقديم التهنئة إلى عماد سليمان.

وشهد عقد قران نجل عماد سليمان حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى، بل وشهد على عقد القران مع الكابتن على أبو جريشة، أسطورة النادي الإسماعيلى.