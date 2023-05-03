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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المسح على الجوارب.. اعرف الضوابط الشرعية وما يبطله

صدى البلد

المسح على الجورب ..  قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المسح على الجورب جائز 3 أيام بلياليها للمسافر، ويوم وليلة للمقيم(كما هو الحال في المسح على الخفين)، موضحا أن هذه المدة تبدأ بالمسح عليه بعد لبسه، وليس بمجرد اللبس.

شروط المسح على الجورب

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن جمهور الفقهاء اتفقوا على جواز المسح على الجورب (الشراب) في الحضر والسفر للرجال والنساء، مشيرة إلى شروط المسح على أن يكون مجلدا يمكن تتابع المشي فيه، وأن يكون ساترا للقدمين كاملتين؛ أي: يغطي الكعبين، وأن يكون طاهرا في نفسه، وأن يكون قد لبس على طهارة.

هل يجوز المسح على الجورب بدون شروط؟


أوضحت دار الإفتاء في فتوى لها أن من الفقهاء من ذهب إلى جواز المسح على الجورب مطلقا حتى لو كان خفيفا؛ كابن حزم الظاهري وابن تيمية، ومن القواعد المقررة أنه "لا إنكار في مختلف فيه"، لافتة إلى أن من كان في حاجة ولا يجد إلا أن يمسح على الجورب (الشراب) الخفيف فلا حرج عليه ناويا تقليد من أجاز من الفقهاء.


متى يبطل المسح على الجورب


وأشارت دار الإفتاء إلى أن مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من وقت الحدث بعد لبس الجورب، مؤكدة أنه يبطل المسح بنزعه من الرجل، أو انقضاء مدة المسح، وبما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس.

حكم المسح على الجورب المثقوب والشفاف


قالت دار الإفتاء المصرية إنه لا يجوز المسح على الجورب المثقوب أو الشفاف عند جمهور العلماء، مبينة أنه جائز عند قليل منهم.

وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:« ما حكم المسح على الجورب الشفاف المثقوب؟»، أنه يجوز عند جماهير العلماء المسح فقط على الجورب -الشراب- إذا كان مجلدا فقط يمكن تتابع المشي عليه وكان قد لبس على طهارة.

واستشهدت الإفتاء فى إجابتها بأن الأصل فى جواز المسح حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه-: «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - مسح على الجوربين والنعلين»، رواه أحمد وأبو داود 

المسح على الجورب متى يبطل المسح على الجورب حكم المسح على الجورب المثقوب دار الإفتاء

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