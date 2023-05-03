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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ردود أفعال الجمهور بعد عرض فيلم "شيراز" بالسينمات دون حذف لأي مشهد| فيديو

شيراز
شيراز

حقق فيلم "ويك اند" نجاحا كبيراً بعد عرضه الأول في دور العرض السينمائي بلبنان، وهو يعد التجربة الأولى للفنانة شيراز في عالم السينما، بعد مشاركتها في بطولة المسلسل اللبناني «موت أميرة» والذي حقق نجاحًا كبير وقت عرضه.

تدور أحداث فيلم "ويك إند" عن قصة واقعية تدور أحداثها في قالب اجتماعي كوميدي، وتجسد «شيراز» في الفيلم، شخصية «جوانا» التي تدعو حبيبها إلى منزل عائلتها؛ لقضاء معهم عطلة الأسبوع، ويكتشف حبيبها أنّ زوجة الأب كانت على علاقة به من قبل، ولم يتم حذف أي مشهد من الفيلم كما تداول البعض.

وأشاد الجمهور الذي حضر الفيلم، بشخصية "جوانا"، التي تجسدها «شيراز»، مؤكدين أن العمل لا يحتوي على أي إيحاءات جنسية كما انتشر ذلك قبل عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى تستعد «شيراز» لطرح كليب "يا ليل"، والذي تتعاون فيه مع الشركة العالمية "ماستر كارد - Mastercard" وتم تصوير الكليب منذ اكثر من شهر في لبنان.

شاهد الفيديو:

 

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