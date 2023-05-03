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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

السيدة التائهة بالسعودية
السيدة التائهة بالسعودية

تصدر اسم السيدة المصرية زكية علي خضر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت اهتمام المصريين على السوشيال ميديا، وذلك بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور السيدة المسنة، وهي تائهة في المملكة العربية السعودية، بعد قدومها إلى الأراضي المقدسة لأداء شعائر العمرة، الأمر الذي دفع نشطاء مواقع التواصل من المصريين للبحث عن أهل السيدة المسنة التائهة.

الحاجة زكية خضر تبحث عن أهلها

مسنة مصرية تائهة بالسعودية

شغلت المصرية التائهة في السعودية كثيرا من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت صورة السيدة المسنة انتشارًا واسعًا عبر الصفحات والمجموعات المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي، للوصول لأهل السيدة المسنة، لإعادتها آمنة لأرض الوطن.

حكاية السيدة المسنة المصرية التائهة في السعودية بدأت عندما أرسل إليها أحد الأشخاص زيارة للاعتمار في الأراضي المقدسة، جاءت السيدة زكية علي خضر لتعتمر في السعودية، لكن لم يكن معها أوراق ثبوتية أو تليفون محمول، أو حتى رقم تليفون مكتوب يمكن من خلاله الوصول لأهلها، إذا ما تاهت منهم.

بالفعل وقع ما كانت تخشاه، تاهت السيدة المسنة الحاجة زكية علي خضر وسط الزحام، لم تجد معها أي شيء، أوراق أو تليفون للتواصل به مع أبنائها، لكن القدر وضع مجموعة من المصريين في طريق السيدة، ليبدأو عملية البحث عن أبناء الحاجة زكية خضر، لإعادتها إلى أهلها في مصر.

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حكاية الحاجة زكية التائه بالسعودية

حكاية الحاجة زكية خضر بدأت عندما انتشرت صور لها بعنوان “مصرية تائهة في السعودية”، وكتب النشطاء تدوينة معلقين على الصورة فكتب أحدهم عبر صفحته بـ"فيس بوك": "الست دي من مصر وبتقول إنها من القناطر، بتقول اسمها الحاجة زكية علي خضر، يا ريت اللي يعرفها يوصلها في المكتب اللي في الصورة شارع أجياد".

وتابع قائلًا: "أقسم بالله ماعرفت أعملها أي حاجة غير إننا نوديها المكتب، ومفيش معاها أي أوراق، بس فاهمة إنها جايه تأشيرة زيارة ومش تبع فوج، كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه".

وفور انتشار صورة السيدة المسنة التائهة في السعودية، تعرف أحد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عليها، حيث قالت مونو حبيب أوكا: "أنا أعرفها، دي عندنا في الشارع، نتواصل ازاي؟".

الحاجة زكية خضر تبحث عن أهلها

ليرد عليها أحد المصريين الذين وجدوا السيدة المسنة التائهة في السعودية حازم سليمان قائلًا: "في الشارع في مصر ولا في مكة؟ لو سكنها في مكة في نفس شارع حضرتك يبقي جزاكِ الله خيرًا لو تتعبي وتروحي تجيبيها من مكتب إرشاد التائهين في أجياد وربنا يجزيكي كل خير".

وأجابت منو حبيب قائلة: "إحنا جيران بس في مصر، لو ينفع أساعد بأي حاجة يا ريت".

ووصفت فاطمة مصطفى المهدي الحل قائلة: " أيوا تعرفي تساعدي اتواصلي مع أهلها في مصر وعرفيهم إنها تايهة وهما يتواصلوا مع اللي بعتلها الزيارة في مكة ويروح ياخدها من مكتب إرشاد التائهين.. بسرعة ما تتأخريش بالله عليكي".

وردت فاطمة معروف قائلة: "ممكن تساعدي إنك تعرفي من أهلها في مصر مين من ولادها اللي في السعودية اللي عامل لها الزيارة وتكتبي على الجروب ورقم تليفونه، ويتم التواصل معه يروح ياخدها من اأجياد، وتعرفي أهلها إنها تايهة في السعودية وتعرفيهم إنها في مركز بأجياد. اللهم ارحم ضعفها ودلها على أهلها".

وعلقت شيماء عبد الرؤوف قائلة: "لو تأشيرة زيارة مش هيتعامل معاها مكتب أجياد بيتعاملوا مع العمرة، بس ربنا يردها آمنة لأهلها، بس فيه ناحية الخليل مكتب خاص بالزيارة".

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