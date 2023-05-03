ضبط 1000 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات رقابية بالمنيا

نفذت مديرية الطب البيطري بالمنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات تفتيشية على محلات الجزارة وأماكن بيع وعرض اللحوم بالتنسيق مع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة ومباحث التموين، وعدد من الجهات الرقابية ، وذلك للحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر الحكومية والتأكد من صلاحية المعروض منها حرصاً على سلامة وصحة المواطنين والقضاء على الغش التجاري.

واستعرض الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري جهود المديرية خلال الفترة الماضية حيث تمكنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية من ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى تزن طن و 18 كيلو جرام وتحرير 19 محضر لحوم مذبوحة خارج المجازر وتم أخذ عينات للتأكد من صلاحيتها وضبط الأدوات والمعدات المستخدمة في عملية الذبح وأختام مزورة لختم اللحوم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين واحالتها للجهات المختصة والتحفظ على المضبوطات.

