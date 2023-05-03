مصر لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها.. أهم رسائل رئيس الوزراء

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تأكيد عدة رسائل مهمة تضمنتها تصريحاته التليفزيونية، على رأسها التشديد على أن الدولة المصرية لم ولن تخفق في سداد أي التزامات عليها، وأنها لم تتأخر حتى هذه اللحظة في سداد أي التزامات، إلى جانب التأكيد على مواصلة جهود الحكومة لجذب الاستثمارات ودفع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى الدور الفاعل لوحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء فى التعامل الفوري مع ما يواجه المستثمرين من تحديات ومشكلات، وترؤسه آخر اجتماعات الوحدة أمس.

قرارات احتفالية عيد العمال

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإشادة بالقرارات المهمة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في احتفالية عيد العمال، لصالح عمال مصر، الذين يقع على عاتقهم مسئولية بناء الوطن، موجهاً التهنئة بهذه المناسبة لجموع عمال مصر الشرفاء، كما أعرب مدبولى عن التقدير لما يبذله العمال من جهود لرفعة الصناعة المصرية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على النتائج المُثمرة لمباحثات القمة المصرية ـ اليابانية، التي عقدت بالقاهرة، وجمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بـ فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، التي شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تتويجاً لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الزيارة التي اصطحب خلالها نظيره الياباني، للمتحف المصري الكبير، وشهدت جولة في المشروع الذي يعد نموذجاً ناجحاً للشراكة والتعاون بين مصر واليابان، لافتاً إلى أن رئيس وزراء اليابان أعرب عن تطلعه لافتتاح هذا الصرح العظيم الذي سيكون أكبر المتاحف في العالم، بما يضمه من كنوز الحضارة المصرية القديمة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى فعاليات منتدى الأعمال المصري اليابانى، وفي مقدمتها التأكيد على ترحيب مصر بالاستثمارات اليابانية، وتطلع الحكومة لمنح الرخصة الذهبية لمزيد من الشركات اليابانية، مع تأكيد رئيس وزراء اليابان على ما تمتلكه مصر من بنية تحتية هائلة ومناطق اقتصادية واعدة تجذب الشركات اليابانية.

فيما أشار رئيس الوزراء إلى الزيارة المهمة لـ كارل نيهامر، المستشار الفيدرالي لجمهورية النمسا، إلى القاهرة، والنتائج الإيجابية للمباحثات التي جمعته بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي مقدمتها الاتفاق على مواصلة تعزيز ودفع العلاقات المتميزة بين الدولتين على مختلف الأصعدة.

وتناول نتائج عقد منتدى الأعمال المصري النمساوي، الذي شهد توقيع عدة اتفاقيات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في العديد من المجالات، لاسيما التكنولوجيا الخضراء والبنية التحتية والصحة والابتكار، واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، نتائج الجولة الميدانية التي قام بها السبت الماضي إلى عدد من المشروعات الصناعية التى تتبع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان، وبعض المشروعات السكنية والخدمية في مدينة العبور الجديدة.