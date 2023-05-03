الرئيس العراقي: ندعو لإقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين

دعا الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، إلى إقرار القوانين التي توفر الحماية للصحفيين والإعلاميين.



وقال رشيد - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم/ الأربعاء/ - " نتقدم بأجمل التهاني إلى الصحفيين في العراق والعالم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، متمنين للجميع الإبداع والتألق في أداء رسالتهم الإعلامية النبيلة"، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء الملائمة لفكر إعلامي حر ومسؤول من أجل الوصول إلى الأهداف السامية في حل المشاكل التي تعاني منها المجتمعات، وهذا يتطلب تضافر الجهود البنّاءة لخلق مناخات ثقافية وإعلامية تشخص السلبيات وتعطي الحلول وتتبنى بحيادية الإيجابيات.



وأضاف أن منح الحرية المسؤولة لطرح الآراء والأفكار للصحفيين وممارسة دورهم بدون قيد أو رقيب يعكس الالتزام المبدئي بأسس الديمقراطية التي قدم من أجلها الصحفيون تضحيات سخية على مر السنوات، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمهنية والموضوعية.



وفي سياق متصل، أكد نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي أن السجون العراقية تخلو من الصحفيين والإعلاميين والمتهمين في قضايا رأي ونشر، مشيرا إلى أن العراق يسعى لبناء صحافة حرة تستطيع أن تسهم في بناء البلد.



وفي السياق، أكد ممثل رئيس الوزراء العراقي باسم العوادي أن الحكومة العراقية أخذت حيزاً كبيراً لضمان وخلق الأجواء الصحفية، مشددا على ضرورة أن تساعد الصحافة الحكومة لكشف ملفات الفساد.