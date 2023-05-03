أبرز المستبعدين من انتخابات نادي أصحاب الجياد وموقف سيد سمرة

تجرى الانتخابات على مجلس إدارة نادي أًصحاب الجياد يوم 19 مايو المقبل بعد صدور قرار من وزارة الشباب والرياضة بإعادة الانتخابات تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإداري رقم 889 لسنة 76 ق نفاذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة فيهذا الشأن.

وتجهز حاليا اللجنة الأولمبية قائمة المرشحين النهائية لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد.



وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة أبرز المستبعدين من انتخابات مجلس إدارة نادي أصحاب الجياد حيث من المتوقع ان يتم استبعاد ايه جمال جابر ومصطفي حمدي مصطفي

ونفي مصدر مسؤول كافة التصريحات التي يتم تداولها حول استبعاد مرشحين آخرين وعلى رأسهم سيد سمرة وقائمته؛ حيث تقوم اللجنة بمتابعة كافة المرشحين ورصد التقييم النهائي.



وتبدأ مدة تسجيل حضور الأعضاء في الجمعية العمومية من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السابعة مساءا يوم19 مايو المقبل ويبدأ التصويت مع بداية التسجيل وينتهي بانتهاء مواعيد التسجيل ويكون الاجتماع صحيحا بحضور5 آلاف عضو ممن لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية.