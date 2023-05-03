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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل السوبر.. شباك الأهلي تستقبل هدفا وحيدا محليا وأفريقيا آخر 7 مباريات

مباراة الأهلي وبيراميدز
مباراة الأهلي وبيراميدز

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، بعد غد الجمعة، نظيره فريق بيراميدز فى مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد فى الإمارات.  

ويسعى كولر، مدرب النادي الأهلي، إلى تحقيق لقب بطولة السوبر المصري على حساب نادي بيراميدز بعد اعتذار نادي الزمالك.

وأرسل نادي الزمالك اعتذارا إلى اتحاد الكرة عن عدم خوض لقاء السوبر المصري أمام النادي الأهلي بسبب عدم حسم لجنة الاستئناف الطعن على عقوبة إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.  

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شباك الأهلي تستقبل هدفا وحيدا محليا وقاريا

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر حافظ على نظافة شباكه ولم يستقبل مرمي محمد الشناوي سوى هدف وحيد في آخر 7 مباريات محليا وأفريقيا.

واستقبلت شباك محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، هدفا سجله المغربي وليد الكرتي، نجم نادي بيراميدز، في نهائي بطولة كأس مصر فى السبع مباريات الأخيرة.

فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر آخر 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، خرجت شباكه نظيفة أمام فرق القطن الكاميروني وأمام الهلال السوداني، وكذلك في مباراتي الرجاء المغربي ذهابا وإيابا. 

كذلك لم تستقبل شباك فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر آخر 3 مباريات في الدوري أمام غزل المحلة وفاركو وسموحة.

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تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود 

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن قرار جديد حول مباراة الأهلي وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 9 مايو الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز من جانب لجنة المسابقات.  

وقال المصدر ذاته إنه وفقآ للائحة لجنة المسابقات، من حق النادى الأهلي المطالبة بتأجيل مباراة حرس الحدود يوم 9 مايو، لأن مباراة الترجي التونسي يوم 12 مايو بتونس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف: “لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة بصدد إصدار قرار بتأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود استنادا إلى أن فارق أيام الراحة بين مباراة الترجي والحرس أقل من المحددة في اللائحة الخاصة بلجنة المسابقات”. 

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موعد مباراة الأهلي والترجي 

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الترجي والأهلي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 12 مايو في تمام الـ 10 مساءً بتوقيت مصر.

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تامر حسني يحيي حفل سوبر الأهلي وبيراميدز 

في سياق آخر، أعلن مجلس أبو ظبي عن إقامة حفل لمباراة السوبر المصري قبل المباراة بين الأهلي وبيراميدز يوم الجمعة المقبل. 

وأكد مجلس أبو ظبي أن الفنان المصري تامر حسني سيقوم بإحياء حفل كأس السوبر المصري. 

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره بيراميدز الجمعة المقبل في إطار مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. 

 

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