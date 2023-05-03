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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمليات اعتقال ومداهمات وقوات خاصة.. ألمانيا تشن حربًا على المافيا

أرشيفية
أرشيفية

شنت السلطات الألمانية حربًا على المافيا الإيطالية الموجودة في ألمانيا، بهدف وضع قادتها في السجن، وذلك في حملة أمنية ضد أعضاء المافيا، في عملية شملت عدة ولايات، وفقاً لصحف ألمانية.

وأعلن الأمن، أن الحملة استهدفت أعضاء المافيا الإيطالية  الشهيرة باسم “ندرانجيتا”.

وشارك في الحملة أكثر من ألف فرد من أفراد الشرطة في جميع أنحاء ألمانيا، وكان من بينهم قوات خاصة.

 وتم تنفيذ عشرات من عمليات التفتيش وعدة اعتقالات.

وبحسب البيانات الأولية، تركزت الحملة في ولايتي شمال الراين - ويستفاليا ورينلاند - بفالتس، وشارك في كل منهما حوالي 500 فرد من أفراد الشرطة. 

وقالت السلطات إن خلفية  هذه التحركات، هي لإجراء يتعلق بالجريمة المنظمة الإيطالية، وهو موجه ضد مسئولين وأعضاء في تنظيم ندرانجيتا، ذاكرة أن المشتبه بهم متهمون بغسيل الأموال والتهرب الضريبي والاحتيال وتهريب المخدرات، من بين أمور أخرى.

ووفقا للسلطات الإيطالية، تم تنفيذ 108 أوامر اعتقال.

 وتعود جذور ندرانجيتا" إلى كالابريا الإيطالية، لكن المافيا نشطة أيضًا في ألمانيا.

 

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