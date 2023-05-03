خبير تغذية يكشف نصائح للطلاب أثناء فترة الامتحانات

وصف الدكتور خالد ابو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، القلق أثناء فترة الاختبارات بأنه حالة من التوتر النفسي المؤقت يحدث بسبب تحديد أهمية كبيرة للامتحانات والتعرض لضغوطات نفسية واجتماعية لتحقيق النجاح، ويمكن أن يكون للقلق تأثير سلبي على الأداء التحصيلي والصحة العامة للطلاب إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن بعض الطلاب يعتبر أن التوتر في فترة الامتحانات من الأمور السيئه التي تحدث ولكن العكس تمام قد يحدث، فهناك نوع من التوتر الإيجابي الذي يكون مفيدًا للطلاب، فهو يشجعهم على الاستعداد بشكل جيد للاختبارات وتحقيق أفضل النتائج، ولكن التوتر الزائد وغير المتحكم به يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الجسم والعقل، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع والأرق والتعب والقلق وغيرها من المشاكل الصحية، لذلك من المهم تعلم التحكم في التوتر خلال فترة الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليله، مثل ممارسة التمارين الرياضية والتنفس العميق والاسترخاء والتفكير الإيجابي.

وأشار الدكتور خالد ابو شنب، إلى أن من الضرورة توعية الطلاب بأن الاختبارات هي جزء من عملية التعلم وأن الفشل في اختبار واحد لا يعني الفشل النهائي، وأنه يمكنهم التغلب على القلق من خلال الاسترخاء والتمرين والتفكير الإيجابي والاستعانة بالأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم والمساندة اللازمين.

وأضاف وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن الطلاب الذين يعانون من اضطرابات بالنوم وهو بسبب عدم الحصول على القسط الكافى منه للظن بأن السهر هو الحل في التمكن من المذاكرة عدد ساعات أكبر ، ولكن هذا يعود بالسلب عليه لان قلة النوم تتسبب فى زيادة الشعور بالقلق والتوتر وانخفاض التركيز والوظائف الذهنية المختلفة مما يتسبب فى تراجع أداء الطلاب فى الامتحانات.

وصرح بأن الهدف من التغذية السليمة أثناء الامتحانات

تحسين قدرة الطالب على التركيز والاهتمام بالأداء العلمي.

تعزيز صحة الجسم والحفاظ على المناعة الجسدية

تقليل مستوى التوتر والضغط النفسي لدى الطالب، لأن الإجهاد النفسي يؤثر على الأداء العلمي، لذلك يحتاج الطالب إلى التغذية السليمة التي تُعزز صحة الجسم النفسية.

ولفت الدكتور خالد، إلى أن هناك بعض المواد الغذائية التي حذر منها الطلاب، من تناولها في هذه الفترة العصيبة، والتي تضمنت كل من:

- الابتعاد عن المنبهات بأنواعها والمواد التي تحتوي على مادة الكافيين.

- الابتعاد عن المشروبات الغذائية.

- الابتعاد عن الأطعمة المقلية في الزيوت، ويفضل القلي بزيت الزيتون والزيوت الصحية.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المغلفة والتي تحتوي على مواد حافظة.

- عدم تخطي وجبة الإفطار لأنها أهم وجبة في اليوم وستساعد العقل على العمل في أفضل حالاته.

- تناول وجبة متوازنة قبل الامتحان يجب أن تحتوي على الحبوب الكاملة والخضروات والبروتينات.

- تناول وجبات صغيرة متكررة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا على الأقل.