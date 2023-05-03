عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تغذية يكشف نصائح للطلاب أثناء فترة الامتحانات

طلاب
طلاب

وصف الدكتور خالد ابو شنب، وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، القلق أثناء فترة الاختبارات بأنه حالة من التوتر النفسي المؤقت يحدث بسبب تحديد أهمية كبيرة للامتحانات والتعرض لضغوطات نفسية واجتماعية لتحقيق النجاح، ويمكن أن يكون للقلق تأثير سلبي على الأداء التحصيلي والصحة العامة للطلاب إذا لم يتم التعامل معه بشكل صحيح.

txt

روشتة لأولياء الأمور لكسر الرهبة والخوف عند الطلاب قبل الامتحانات

txt

خبير تعليم يوجه نصائح مهمة للتغلب على التوتر قبل وأثناء فترة الامتحانات

وأوضح وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن بعض الطلاب يعتبر أن التوتر في فترة الامتحانات من الأمور السيئه التي تحدث ولكن العكس تمام قد يحدث، فهناك نوع من التوتر الإيجابي الذي يكون مفيدًا للطلاب، فهو يشجعهم على الاستعداد بشكل جيد للاختبارات وتحقيق أفضل النتائج، ولكن التوتر الزائد وغير المتحكم به يمكن أن يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الكورتيزول في الجسم وهو ما يمكن أن يؤثر على صحة الجسم والعقل، وقد يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الصداع والأرق والتعب والقلق وغيرها من المشاكل الصحية، لذلك من المهم تعلم التحكم في التوتر خلال فترة الامتحانات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليله، مثل ممارسة التمارين الرياضية والتنفس العميق والاسترخاء والتفكير الإيجابي.

وأشار الدكتور خالد ابو شنب، إلى أن من الضرورة توعية الطلاب بأن الاختبارات هي جزء من عملية التعلم وأن الفشل في اختبار واحد لا يعني الفشل النهائي، وأنه يمكنهم التغلب على القلق من خلال الاسترخاء والتمرين والتفكير الإيجابي والاستعانة بالأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم والمساندة اللازمين.

وأضاف وكيل كلية الصيدلة جامعة عين شمس، أن الطلاب الذين يعانون من اضطرابات بالنوم وهو بسبب عدم الحصول على القسط الكافى منه للظن بأن السهر هو الحل في التمكن من المذاكرة عدد ساعات أكبر ، ولكن هذا يعود بالسلب عليه لان قلة النوم تتسبب فى زيادة الشعور بالقلق والتوتر وانخفاض التركيز والوظائف الذهنية المختلفة مما يتسبب فى تراجع أداء الطلاب فى الامتحانات.

وصرح بأن الهدف من التغذية السليمة أثناء الامتحانات

تحسين قدرة الطالب على التركيز والاهتمام بالأداء العلمي.

تعزيز صحة الجسم والحفاظ على المناعة الجسدية

تقليل مستوى التوتر والضغط النفسي لدى الطالب، لأن الإجهاد النفسي يؤثر على الأداء العلمي، لذلك يحتاج الطالب إلى التغذية السليمة التي تُعزز صحة الجسم النفسية.

ولفت الدكتور خالد، إلى أن هناك بعض المواد الغذائية التي حذر منها الطلاب، من تناولها في هذه الفترة العصيبة، والتي تضمنت كل من:

- الابتعاد عن المنبهات بأنواعها والمواد التي تحتوي على مادة الكافيين.

- الابتعاد عن المشروبات الغذائية.

- الابتعاد عن الأطعمة المقلية في الزيوت، ويفضل القلي بزيت الزيتون والزيوت الصحية.

- الابتعاد عن تناول الأطعمة المغلفة والتي تحتوي على مواد حافظة.

- عدم تخطي وجبة الإفطار لأنها أهم وجبة في اليوم وستساعد العقل على العمل في أفضل حالاته.

- تناول وجبة متوازنة قبل الامتحان يجب أن تحتوي على الحبوب الكاملة والخضروات والبروتينات.

- تناول وجبات صغيرة متكررة بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

- تناول الأسماك مرتين أسبوعيا على الأقل.

التوتر النفسي المؤقت امتحانات فترة الامتحانات الصحة العامة للطلاب تحسين قدرة الطالب على التركيز التركيز التغذية السليمة الابتعاد عن المنبهات الابتعاد عن المشروبات الغذائية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

موضوعات متعلقة

تأجيل موعد افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس

خبير يوضح دور الجامعات التكنولوجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على موعد فتح باب اعتماد خطط البحوث بحقوق عين شمس

موعد انطلاق دورات مركز الدراسات القانونية والاقتصادية بحقوق عين شمس

ترشيحاتنا

بث مباشر| انطلاق فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

لعشاق القهوة.. جمال شعبان يكشف فوائدها المذهلة للمرضى والأصحاء

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من إنخفاض شديد فى درجات الحرارة بهذا الموعد

قائد لمنطقة إيران.. جولة تعيينات في هيئة أركان إسرائيل

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ