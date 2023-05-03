الأمم المتحدة: 258 مليون شخص في 58 دولة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي

عرضت فضائية “يورورنيوز” تقريرا بعنوان، الأمم المتحدة: حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.

ووفقا للتقرير، وفقًا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، واجه حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، بعد أن كان هذا الرقم 193 مليون شخص في عام 2021.

وأعلنت وكالات عدّة تابعة للأمم المتّحدة، في تقرير الأربعاء ، أنّ عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جرّاء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليونًا في 2021.