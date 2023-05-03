عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمم المتحدة: 258 مليون شخص في 58 دولة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي

صدى البلد

عرضت فضائية “يورورنيوز” تقريرا بعنوان، الأمم المتحدة: حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة يواجهون انعدامًا حادًا للأمن الغذائي.

ووفقا للتقرير، وفقًا للتقرير العالمي حول الأزمات الغذائية، واجه حوالي 258 مليون شخص في 58 دولة انعدامًا حادًا للأمن الغذائي، بعد أن كان هذا الرقم 193 مليون شخص في عام 2021.

وأعلنت وكالات عدّة تابعة للأمم المتّحدة، في تقرير الأربعاء ، أنّ عدد من احتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي ارتفع من جرّاء النزاعات والصدمات الاقتصادية والكوارث المناخية إلى 258 مليون نسمة، مقابل 193 مليونًا في 2021.

الأمم المتحدة الأزمات الغذائية مساعدة غذائية الصدمات الاقتصادية الكوارث المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

صندوق النقد: الحكومة المصرية جادة في الإصلاح وبدء برنامج المراجعة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

تتضمن إجازة للمرأة في القطاع العام والخاص.. تعديلات بقانون الطفل

رمضان صبحي مستحملش| مهيب عبدالهادي يعلق على مهلة الـ 60 دقيقة للزمالك

ترشيحاتنا

بث مباشر| انطلاق فعاليات أولى جلسات الحوار الوطني

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

لعشاق القهوة.. جمال شعبان يكشف فوائدها المذهلة للمرضى والأصحاء

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من إنخفاض شديد فى درجات الحرارة بهذا الموعد

قائد لمنطقة إيران.. جولة تعيينات في هيئة أركان إسرائيل

اغتيال بوتين | كيف نجا الرئيس الروسي من محاولة استهداف أوكرانية؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ينتشر كالنار في الهشيم.. فطر نادر يهدد العشرات بأمريكا| ما القصة؟

مسلسل Firefly Lane يتصدر مشاهدات نتفليكس.. فما قصته؟

يبحث عنها 110 ملايين مصري| من هي المسنة التائهة بالسعودية.. إيه الحكاية؟

ماذا يحدث للجسم عند اتباع نظام الصيام المتقطع.. وخطوات سهلة لتطبيقه

فيديو

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

تصل لـ 40 درجة.. تحذير جديد من الأرصاد بسبب الموجة الحارة

عقوبة قاسية.. إجراءات اتحاد الكرة ضد الزمالك بعد الانسحاب من مباراة السوبر|فيديوجراف

الجمهور المصري يمنع حفل أصالة بمتحف الحضارة في القاهرة لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ