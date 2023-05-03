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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متجها إلى الإمارات.. مؤمن زكريا من داخل الطائرة في أحدث ظهور

مؤمن زكريا
مؤمن زكريا

نشر مؤمن زكريا، لاعب نادي الأهلي السابق، صورة جديدة لأحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر مؤمن زكريا في الصورة من داخل الطائرة، متجهًا إلي دولة الإمارات، ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

علي جانب آخر، عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مساء أمس بفندق إقامة البعثة بالإمارات، في حضور الجهاز المعاون؛ للتأكيد على العديد من الإجراءات التنظيمية، ووضع برنامج الفريق في اليوم الثاني.

ويتضمن برنامج الفريق، تناول اللاعبين وجبة الإفطار على أن يبدأ الفريق في السابعة والنصف من مساء اليوم التحرك إلى ملعب الكريكت لخوض المران الذي ينطلق في تمام الثامنة، وذلك عقب تناول اللاعبين وجبة الغداء في الرابعة عصرًا.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري في السابعة والنصف من مساء الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

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