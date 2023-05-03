مسئول روسي والسفير المصري بموسكو يبحثان تطور الأوضاع بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

بحث ميخائيل بوجدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا، اليوم الأربعاء، مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري، تطور الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان، نُشر على موقعها الرسمي - أنه "جرى خلال اللقاء تبادل صريح للآراء حول الجوانب الرئيسية للوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التركيز على الوضع في السودان، وكذلك في سوريا وليبيا".



وأضافت الوزارة - في بيانها - أن "الجانبين الروسي والمصري أكدا خلال هذه المشاورات على أهمية مواصلة الحفاظ على الحوار السياسي النشط بين البلدين، بما في ذلك إجراء اتصالات على مختلف المستويات".

