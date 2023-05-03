شرطي أمريكي ينجو من الموت بأعجوبة في حادث سير مروع.. فيديو

نجا شرطي أمريكي بأعجوبة، بعد أن اصطدمت سيارة مسرعة اجتازت الفاصل المروري بأخرى كان قد أوقفها العنصر الأمني بسبب مخالفة مرورية، ونستعرض لكم أهم التفاصيل من خلال فيديو عرضته فضائية يورونيوز.

وفي التفاصيل، أوقف الشرطي في ولاية فرجينيا سيارة على جانب الطريق السريع بسبب مخالفة مرورية.

إلا أن مراهقًا يبلغ من العمر 17 عامًا، كان يقود سيارته بسرعة على الجانب الآخر من الطريق، ففقد السيطرة عليها واجتاز الحد الفاصل فاصطدم بالمركبة التي كان الشرطي قد أوقفها.



لكن اللافت في الموضوع، هو نجاة الشرطي بأعجوبة، بعد أن لامسته السيارة أثناء الاصطدام.

وتم نقل المراهق إلى المستشفى بعد أن أصيب بجروح طفيفة، قبل أن يتم إطلاق سراحه وتوجه إليه تهمة القيادة المتهورة.

