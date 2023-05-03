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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هيئة الأسرى الفلسطينية: تقدمنا بطلب عاجل للاحتلال لمنع تشريح جثمان الشهيد عدنان

الشهيد خضر عدنان
الشهيد خضر عدنان

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، أنها تقدمت بطلب مستعجل لمحاكم الاحتلال لمنع  تشريح جثمان الشهيد خضر عدنان، مشيرة إلى أن الجهود متواصلة لاستعادة جثمان الشهيد، وتمكين عائلته وأحبائه من وداعه ومواراته الثرى.

وأكد المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، أن نقل جثمانه من المستشفى إلى معهد الطب العدلي لا تعني بالضرورة إجراء عملية التشريح، بل هو نقل روتيني في سياق احتجاز جثمانه في ثلاجات الموتى، على غرار باقي الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أبلغت الأسرى رسميا في ساعات مبكرة من فجر أمس الثلاثاء، باستشهاد الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، بعد معركة إضراب عن الطعام، استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.

وكان الأسير عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر  فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة جنوب جنين.

يذكر أن سلطات الاحتلال قد أقرت منذ العام 2015 تشريعات تجيز احتجاز جثامين شهداء فلسطينيين، حيث تحتجز أكثر من 100 جثمان لشهداء، بالإضافة الى أكثر من 250 شهيدا محتجزين في مقابر الأرقام، منهم 13 جثمانا من الحركة الأسيرة، من ضمنهم الشهيدان خضر عدنان وناصر أبو حميد.

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