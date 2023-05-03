الكرملين: مهتمون بتنفيذ كل الاتفاقيات في إطار صفقة الحبوب

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم /الأربعاء/ أن موسكو مهتمة بتنفيذ جميع الاتفاقيات في إطار صفقة الحبوب، مشيرا إلى أنها لم تفعل أي شئ يتعارض مع مخاوفها في حال عدم تجديد الصفقة.

وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" - إن موسكو ستواصل الاتصالات مع ممثلي الأمم المتحدة والممثلين الآخرين على أمل أن يتم الوفاء بجميع شروط الصفقة دون زيادة عدد المشاركين في المفاوضات.

وأشار بيسكوف إلى أن موسكو لا ترى سببا يدعو إلى التفاؤل بشأن صفقة الحبوب.

من جانبها، أعلنت الخارجية الروسية أن جولة جديدة من المشاورات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للمنظمة لترويج المنتجات والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية في إطار الصفقة ستعقد مع ممثلي الأمم المتحدة بعد غد في موسكو.

