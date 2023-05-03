خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من إنخفاض شديد فى درجات الحرارة بهذا الموعد

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، والتي تساعد على ارتفاع درجات الحرارة وشعورنا بالدفء، بالإضافة إلى وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات ساعات سطوع الشمس نهارا وسترتفع درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 3 درجات عن أمس ، ومن المتوقع أن تكون متوسط درجات الحرارة 31 درجة مئوية وجنوب البلاد حوالي 37 درجة مئوية.

وأضافت منار غانم ، خلال مداخلة هاتفية على قناة مصر الأولى ، أن اليوم سيشعر سكان المناطق الشماليه بإرتفاع في درجات الحرارة وستكون الاجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد، و سترتفع درجات الحرارة الصغرى مساء لتصل الى 18 درجة مئوية خلال الايام القادمة وجود لنشاط الرياح محملة بالأتربة سيؤدي لاحساسنا بإنخفاض درجات الحرارة والشعور بالاجواء الربيعية؛ بالإضافة الى ان نشاط الرياح ستتراوح سرعتها بين 30 ل 40 كيلو على الساعة.

وتابعت ان اليوم ستتكون شبورة مائية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية لكنها ستتلاشى بارتفاع درجات الحرارة؛ مضيفة أن غدا ستصل درجة الحرارة إلى حوالي 34 درجة مئوية على القاهرة الكبرى ثم بعد ذلك ستنخفض درجات الحرارة الى 27 درجة مئوية وتعود الأجواء الربيعية مرة أخرى.

استعرض برنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي” تقرير فيديو، يوضح حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



بيان درجات الحرارة:

العظمى الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 18

6 أكتوبر 32 17

الإسكندرية 30 18

العلمين الجديدة 29 18

السلوم 31 19

دمياط 22 17

بور سعيد 23 17

المنصورة 31 18

الإسماعيلية 31 17

السويس 31 18

شرم الشيخ 33 21

العريش 24 16

رفح 25 16

طابا 29 18

سانت كاترين 25 9

الغردقة 31 20

الفيوم 34 17

بني سويف 34 17

أسيوط 35 18

الأقصر 36 19

أسوان 37 20

شلاتين 31 20

حلايب 28 20

الوادي الجديد 35 19