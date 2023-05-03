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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: الحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية احتفالية المحافظة بعيد العمال والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع مديرية القوى العاملة بالدقهلية.

وقال مختار، إن الدولة المصرية بكامل اجهزتها تفخر بما يقدمه العمال من جهود متواصلة علي مر التاريخ لتحقيق التقدم والازدهار لمصرنا الغالية، مشيرا إلى أن التاريخ يسجل الدور المحوري للعمال المصريين في بناء هذا الوطن العزيز على العصور بحروف من نور فمنذ فجر التاريخ وحتى الآن والحضارة المصرية الخالدة تتحدث عن تقديس المصريين للعمل.

وقال وكيل وزارة القوي العاملة بالدقهلية خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن وزير القوي العاملة إن الوزارة حريصة كل الحرص علي تقديم كل الدعم والرعاية للعمال بهدف العمل علي تحقيق اهداف الدولة المصرية في الرقي والازدهار وزيادة وجودة الانتاج في كافة المجالات.

وخلال الاحتفالية كرم "مختار" 120 عاملا من العمال المتميزين العاملين بالشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة علي ارض الدقهلية وايضا عدد من القيادات والعاملين بقطاعات مديرية القوي العاملة بالدقهلية وعدد من النقابيين من اتحاد عمال الدقهلية حيث سلمهم "مختار" شهادات التقدير والجوائز العينية والمالية المقدمة من الشركات العاملين بها تقديرا واعترافا وامتنانا لدورهم البناء في العمل والانجاز.

وقدم "مختار"خالص التهنئة للعمال المكرمين، مشيرا إلى أن تكريم هذه النماذج المشرفة من عمال الدقهلية في عيدهم هو في الحقيقة تكريم لكل العمال في ربوع مصر.

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ئيس عبد الفتاح السيسي استراتيجية الدولة المصرية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السكرتير العام للمحافظ رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكيل وزارة مديرية القوى العاملة بالدقهلية

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