النشرة الدينية.. هل يشعر الميت بزيارة أهله وما يفعلونه؟ احذر من عبادة ذكرت فى القرآن تؤدي بك لكارثة وهلاكك.. 6 خطوات حصني بها بيتك وأسرتك من العين والحسد والمشاكل

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذه النشرة الدينية.
هل يشعر الميت بزيارة أهله وما يفعلونه؟ الإفتاء تجيب
هل سجود السهو قبل التسليم من الصلاة أم بعده؟
أكثروا الدعاء.. الإفتاء: خسوف القمر من مشاهد يوم القيامة
احذر.. عبادة ذكرت فى القرآن تؤدي بك لكارثة وهلاك
بـ6 خطوات .. حصني بيتك وأسرتك من العين والحسد والهم والمشاكل
دعاء النسيان في الامتحان.. ردده يفتحها الله عليك
حكم صلاة المرأة في بيتها مقتدية بجماعة المسجد.. أمين الفتوى: يجوز بشرطين
خلال زيارته «تاج محل»| مفتي الجمهورية: مشاهدة الآثار مشروعة ولا يحرِّمها الدين