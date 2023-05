الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: زيادة استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 53%

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات استخدام خدمات الإنترنت خلال 24 ساعة في عيد الفطر 2023، وبمقارنتها بنفس الفترة من عيد الفطر 2022، تبين حدوث زيادة في استخدام خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 53% وزيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 71%، كما تبين حدوث زيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت المحمول بنسبة 14% (6.4 مليون مستخدم)، وزيادة في عدد مستخدمي خدمات الإنترنت الثابت بنسبة 8% (681 ألف مستخدم).

هذا وقد تباين استخدام خدمات الانترنت خلال يوم في عيد الفطر 2023 مقارنًة بعيد الفطر 2022 كما يلي:

1. مقاطع فيديو ترفيهية قصيرة: وهي مقاطع فيديو موسيقية / صوتية ترفيهية قصيرة يتم تحميلها ومشاركتها من قبل المستخدمين عبر تطبيقات (مثل تيك توك، لايكي،..)، بلغ عدد المستخدمين 22 مليون صانع فيديو قصير، وبلغ إجمالي عدد ساعات مقاطع الفيديو 8.4 مليون ساعة مقاطع فيديو يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 149% مقارنًة بعيد الفطر 2022.



2. البريد الإلكتروني: وهي خدمة إرسال او استقبال الرسائل البريدية عبر الإنترنت (مثل جوجل ايميل، ياهو ايميل،..)، وبلغ عدد المستخدمين 17 مليون مستخدم، وعدد الرسائل البريدية المرسلة 11.3 مليون رسالة إلكترونية يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 102% مقارنًة بعيد الفطر 2022.



3. بحث في الخرائط: وهي خدمة البحث عن الأماكن وطرق الوصول اليها عبر تطبيقات الخرائط مثل ( Google Maps، Here we go، Waze)، وبلغ عدد المستخدمين 23 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث عن أماكن 244 مليون عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 127% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

4. مشاهدة محتوى ترفيهي: وهي خدمة مشاهدة الأفلام والمسلسلات التلفزيونية من خلال تطبيقات ومنصات تتخصص في خدمة بث الفيديوهات عبر الإنترنت (مثل نيتفلكس وشاهد، واتش ات)، وبلغ عدد المشاهدين 32 مليون مشاهد، وعدد ساعات المشاهدة 8.3 مليون ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

5. التسوق الإلكتروني: وهي خدمة شراء السلع أو الخدمات عبر الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع التسوق المختلفة (مثل امازون، جوميا،..)، بلغ عدد المتسوقين 12 مليون متسوق، وعدد زيارات التسوق 1.3 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 485% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

6. تصفح الإنترنت وتنزيل المحتوى: وهي خدمة تصفح المواقع المختلفة مثل المواقع الإخبارية والتعليمية وغيرها، كما تشمل مشاهدة وتنزيل المحتوى والملفات المختلفة وتحديث البرامج من خلال تطبيقات التصفح (مثل انترنت اكسبلورير، جوجل كروم،..)، وبلغ عدد المستخدمين 44 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 3.7 مليار زيارة يوميًا، بنسبة انخفاض في حجم الاستخدام تقدر بــ 0.4% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

7. منصات التواصل الاجتماعي: وهي تطبيقات ومواقع تمكن مستخدميها من نشر أي محتوى (نصي أو صوتي أو مرئي أو بيانات) ومشاركتها مع الآخرين (مثل الفيسبوك وتويتر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 39 مليون مستخدم، وعدد الزيارات 4.4 مليار زيارة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 111% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

8. محركات البحث: وهي خدمة البحث على الإنترنت من خلال تطبيقات ومواقع البحث المختلفة مثل ( Ask, Bing Google)، وبلغ عدد المستخدمين 40 مليون مستخدم، وعدد عمليات البحث 5.4 مليار عملية بحث يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 99% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

9. ألعاب إلكترونية: وهى ألعاب الفيديو التي تتم ممارستها عبر الاتصال بشبكة الإنترنت (مثل بلاي ستيشن واكس بوكس،..)، وبلغ عدد اللاعبين 22 مليون لاعب، وعدد ساعات اللعب 910 ألف ساعة لعب يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 212% مقارنة بعيد الفطر 2022.

10. الدردشة الإلكترونية: وهي خدمة تبادل الرسائل (نصية، صوتية، فيديو) من خلال تطبيقات متخصصة عبر الإنترنت مثل (واتس اب، تليجرام، فيس بوك ماسنجر،..)، وبلغ عدد المستخدمين 29 مليون مستخدم، كما بلغ عدد الرسائل الفورية 431 مليار رسالة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 77% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

11. بث فيديو مباشر: وهي خدمة البث المباشر (فيديو لايف) التي تتم مشاركتها مع المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتيوب،..)، وبلغ عدد المستخدمين الذين قاموا ببث فيديو مباشر على منصات التواصل الاجتماعي 31 ألف صانع فيديو، وعدد ساعات الفيديو المباشر 4 آلاف ساعة يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 16% مقارنًة بعيد الفطر 2022.

12. اجتماعات عن بعد: وهي خدمة إجراء الاجتماعات (الدراسية، الرسمية، اجتماعات العمل، ....) عبر الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة مثل (Zoom، Microsoft teams، Hangout)، وبلغ عدد المستخدمين 5 مليون مستخدم، وعدد الساعات 28 مليون ساعة اجتماعات يوميًا، بنسبة زيادة في حجم الاستخدام تقدر بــ 1% مقارنًة بعيد الفطر 2022.