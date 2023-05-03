السيسي: نضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل يليق بهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “أتوجه إليكم اليوم بتحية تقدير وإعزاز لجمعكم الكريم الذي اجتمعتم فيه من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤيا لصالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة التي نسعي إليها معا نحن المصريين”.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، الأربعاء، في أولى جلسات الحوار الوطني: “نحن دولة ديمقراطية حديثة، ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم”.

وتابع: “إن دعوتي للحوار الوطني التي أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتي من يقين راسخ لدي بأن أمتنا المصرية تمتلك القدرات والإمكانيات التي تتيح لها البدائل المتعددة”.