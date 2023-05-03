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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: إجراءات عسكرية وانتقامية حال استخدام الناتو الأراضي الفنلندية

صدى البلد

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ستضطر إلى اتخاذ إجراءات عسكرية وتقنية وغيرها من الإجراءات الانتقامية إذا استخدم حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأراضي الفنلندية.

وأضافت زاخاروفا، تعليقا على خطط إبرام اتفاق يسمح للجيش الأمريكي باستخدام الأراضي الفنلندية "نحن نتابع عن كثب خطط الناتو بشأن فنلندا، نحن نؤكد أن روسيا ستكون مضطرة لاتخاذ إجراءات انتقامية عسكرية وتقنية وغيرها للحد من التهديدات لأمننا القومي التي تظهر في هذا الصدد".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /تاس/ الروسية.
كما أشارت المتحدثة إلى أن موسكو تعتبر مثل هذه الخطط خسارة هلسنكي للسيادة.

واختتمت زاخاروفا بالقول: "مع ذلك، يجب على كل من فنلندا نفسها وحلف شمال الأطلسي أن يدركا أن إرسال قوات إلى شمال أوروبا لن يسهم إلا في زيادة التوترات العسكرية والسياسية في هذه المنطقة أيضا".
وعلى صعيد متصل، كشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن استيراد أوكرانيا مكونات من بلغاريا تدخل في تصنيع العديد من القنابل والمتفجرات بهدف استخدامها ضد موسكو.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، بأنه" تمكن من تحديد شبكة دولية نظمتها أجهزة الأمن الأوكرانية تمر عبر أراضي تركيا وجورجيا لتهريب المتفجرات ومكوناتها من بلغاريا"، مشيرا أنه تم إخفاء المكونات المستوردة داخل أجهزة التدفئة الكهربائية وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى".

وشارك في عملية تنظيم عملية شحن الأدوات الكهربائية المحشوة بمكونات المتفجرات من بلغاريا إلى روسيا، وذلك وفقا للمعلومات الواردة في هذا الصدد، عدد من المواطنين الأوكرانيين وعدد من المواطنين الروس.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في وقت سابق اليوم عن إحباط سلسلة من الهجمات الإرهابية خططت من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية في شبه جزيرة القرم.
 

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