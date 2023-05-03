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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمود فوزي : عدد جلسات الحوار الوطني تجاوز الـ100 منذ انطلاق اجتماعاته

محمود فوزي، رئيس
محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني

تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، عن الإطار الزمني للحوار الوطني، منذ إطلاقه وحتى الآن، قائلا: تم الدعوة لإطلاق حوار وطني من قبل الرئيس السيسي في 26 أبريل، وعليه تم الإعلان عن المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية للحوار يوم 8 يونيو.


واسترسل "محمد فوزي" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه تم إطلاق اجتماعات مجلس الأمناء في 5 يوليو، ومن ثم تم الانتهاء من اختيار 44 مقرر ومقرر مساعد، كما تم إجراء حوار لمناقشة 112 قضية.

 

وأكمل: تم إجراء حوارات جماهيرية في جميع المحافظات، ليتجاوز عدد الجلسات التي تم إجرائها خلال تلك الحوارات الـ 100 جلسة حتى الآن، منوها بأن الأمانة الفنية تستهدف تنظيم جلسات الحوار الوطني وطرح الموضوعات.

 

ولفت إلى أنه  تم تقسيم عمل الأمانة العامة إلى 4 فرق عمل، أحدهم متخصص في المحتوي وأخرى في العلاقات العامة، وأخرى للإعلام وأخرى للأمور اللوجستية.

الحوار الوطني الرئيس السيسي محمود فوزى الامانة الفنية لجلسة الافتتاحية للحوار الوطني اخبار التوك شو

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