رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: أعضاء مجلس الأمناء متطوعين ولا يتقاضون مرتبات

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه تم تحديد 3 محاور للحوار، وهم محور سياسي واقتصادي ومجتمعي، موضحاً أنه تم عقد 23 اجتماعا واختيار 44 مقررا ومقرر مساعد.

وأضاف "محمود فوزي" خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أنه تقرر إنشاء 19 لجنة سوف يناقشون 113 قضية بواقع 250 ساعة عمل بالنسبة لمجلس الأمناء وحوالي 2000 ساعة عمل لأعضاء الأمانة الفنية.

وتابع المستشار محمود فوزي، أن جميع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني من المتطوعين ولا يتقاضون أي رواتب مقابل اشتراكهم في أعمال الحوار الوطني.