عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير موسكو بالقاهرة يدعو الشركات المصرية للدخول إلى السوق الروسية

سفير روسيا بالقاهرة
سفير روسيا بالقاهرة

زار سفير روسيا لدي مصر جيورجي بوريسينكو يرافقه السفير البيلاروسي في مصر سيرغي تيرنتييف، جمعية المصدرين المصريين، لبحث فرص التعاون بين الحانبين.

ووفق سفارة روسيا تم اجراء مناقشات مكثفة مع رئيس الجمعية محمد قاسم والقادة الاخرين حول سبل توسيع العلاقات التجارية بين دولتي روسيا وبيلاروسيا.

كما دعا سفير روسيا الشركات المصرية الى الدخول في السوق الروسية الواسعة بشكل أكثر نشطة، حيث ظهرت فرص تجارية جيدة للغاية للمصدرين من مختلف أنحاء العالم بعد مغادرة بعض العلامات التجارية الصناعية الغربية.  

وأوضح السفير أن تستطيع تقدم ليس منتجاتها الزراعية المعروفة بالفعل والشعبية في روسيا فحسب بل أيضا منتجات ممتازة من قطاعات الصناعة الأخرى.

وأكد أنه يجب ان يساهم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا والدول الاخرى في التوسع المتبادل للصادرات. ويجد العمل على توقيع هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة نفسه في مرحلة متقدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

قرار عاجل من بيراميدز بشأن مواجهة الأهلي في السوبر

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

الرئيس السيسي: دعوت للحوار الوطني ليقيني الراسخ بقدرات الدولة على التقدم

بعد إصابة فنان شهير .. أعراض صادمة تشير للتعرّض لجلطة في المخ

التعليم العالي: التغاضي عن شرط قضاء الطالب50% من السنوات الدراسية بمصر للعائدين من السودان

قرار عاجل من البنك المركزي السعودي بشأن دون الـ 18 عامًا

قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

الخطيب ومرتضى منصور ورموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ