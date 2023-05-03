سفير موسكو بالقاهرة يدعو الشركات المصرية للدخول إلى السوق الروسية

زار سفير روسيا لدي مصر جيورجي بوريسينكو يرافقه السفير البيلاروسي في مصر سيرغي تيرنتييف، جمعية المصدرين المصريين، لبحث فرص التعاون بين الحانبين.

ووفق سفارة روسيا تم اجراء مناقشات مكثفة مع رئيس الجمعية محمد قاسم والقادة الاخرين حول سبل توسيع العلاقات التجارية بين دولتي روسيا وبيلاروسيا.

كما دعا سفير روسيا الشركات المصرية الى الدخول في السوق الروسية الواسعة بشكل أكثر نشطة، حيث ظهرت فرص تجارية جيدة للغاية للمصدرين من مختلف أنحاء العالم بعد مغادرة بعض العلامات التجارية الصناعية الغربية.

وأوضح السفير أن تستطيع تقدم ليس منتجاتها الزراعية المعروفة بالفعل والشعبية في روسيا فحسب بل أيضا منتجات ممتازة من قطاعات الصناعة الأخرى.

وأكد أنه يجب ان يساهم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا والدول الاخرى في التوسع المتبادل للصادرات. ويجد العمل على توقيع هذه الاتفاقية ذات المنفعة المتبادلة نفسه في مرحلة متقدمة.