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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مفاجأة لمحبي لعبة Saints Row

مفاجأة رائعة لمحبي
مفاجأة رائعة لمحبي لعبة Saints Row

أعلن استوديو Volition أن أول توسعة رئيسية للعبة Saints Row سيتم إطلاقها في شهر 9 مايو الجاري تحت اسم "The Heist and The Hazardous"، ذلك بالإضافة إلى تحديث مجاني يضيف منطقة Sunshine Springs إلى اللعبة.

 

تم الكشف عن The Heist and The Hazardous لأول مرة في مارس كجزء من خارطة المحتوى التي قدمها Volition للعبة Saints Row، وستشمل التوسعة، التي ستكون جزءًا من Expansion Pass للعبة، مهام حملة جديدة ومركبات وأسلحة وعناصر تجميلية.

 


ستكون Sunshine Springs أول المناطق الحرة التي يتم إضافتها إلى Saints Row، وسيأتي التحديث أيضًا مع طور Selfie Mode، إلى جانب تحسينات في أسلوب القتال في اللعبة.



جدير بالذكر أنه يوجد توسعة ثانية قادمة تحمل اسم Doc Ketchum’s Murder Circus ستصدر في يوليو 2023 مع طور لعب فردي جديد، أما التوسعة الثالثة فستتوفر في أغسطس،لكن اللعبة لم تعلن عن اسم رسمي حتى الآن. 

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