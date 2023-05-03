قضية كبرى.. نجم الزمالك السابق يزف بشرى للجماهير عقب الانسحاب من السوبر

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق عن تطورات أزمة الاعتذار عن خوض مباراة السوبر المصري أمام الاهلي والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقال طارق السيد في تصريحات عبر فيديو بحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” أن الزمالك أعد شكوى تحمل كل ما حدث خلال الفترة الماضية من قرار لجنة الانضباط وقضية الأهلي ضد قانونية لجنة الانضباط مشددا أن الملف أصبح جاهزا وسيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية وستكون قضية كبرى.

وأضاف طارق السيد أن المحامي الإيطالي للنادي أكد أن موقف الزمالك قوي للغاية مشددا أن الزمالك أجل إرسال الملف لحين صدور قرار المحكمه بشأن لجنة الانضباط.

وتابع طارق السيد أن جميع أبناء الزمالك يطالبون بسرعة إرسال الملف لحل تلك الأزمة خاصة في ظل الخسائر التي وقعت على الزمالك عقب الاعتذار عن لعب المباراة.