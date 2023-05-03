حقيقة إصدار Senua’s Saga: Hellblade 2 هذا العام

أصدرت شركة ميكروسوفت Microsoft الأمريكية الرائدة ثلاثة ألعاب طرف أول رئيسية لأجهزة Xbox Series X / S مع Hi-Fi Rush و Minecraft Legends و Redfall، هذا العام، وينتظر الكثير من المستخدمين Forza Motorsport و Starfield، لكن يبدو أن هناك شيء حصري قادم في 2023.





حيث أصدرت Microsoft مؤخرًا إعلانًا لخدمة Xbox Game Pass، والذي يعرض عددًا من عناوين ألعاب الطرف الأول والثالث في الكتالوج الحالي والقادم لخدمة Xbox ، ومن المثير للاهتمام أن كل لعبة معروضة تم تأكيد إطلاقها في عام 2023، ذلك باستثناء لعبة واحدة.





يعرض الإعلان لمحة عن قصة Senua's Saga: Hellblade 2، والتي لم يتم تحديد تاريخ إطلاقها رسميًا بعد، فهل تلمح Microsoft إلى إصدار اللعبة المرتقبة في العام الحالي أم هذه مجرد تكهنات ؟

وتعد لعبة Senua's Saga: Hellblade 2 هي لعبة أكشن مغامرات من تطوير شركة نينجا ثيوري ونشر شركة Xbox Game Studio وتعتير اللعبة اللعبة الجزء الثاني لهليل بليد : سنواز سيكريفيز التي صدرت في 2017. وتصدر اللعبة على أجهزة مايكروسوفت ويندوز ، وإكس بوكس وغيرها من خدمات الألعاب المختلفة.